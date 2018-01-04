Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

YALVAÇ'A bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI



Yerel mahkemeye gönderilen dosya yeniden görülmeye başlandı. Yalvaç 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Nevin Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Antalya Cezaevi'nden katılırken, sanığın babası Zekeriya Yıldız, öldürülen Nurettin Gider'in annesi Zeynep, eşi Keziban Gider ve çeşitli kadın derneklerinden aralarında 6 avukatın bulunduğu 15 kadın katıldı.



ÇOCUĞU SAYMADI



Duruşma öncesi kimlik tespiti sırasında zabıt katibinin sorularını yanıtlayan Nevin Yıldırım, 'Kaç çocuğun var?' sorusuna evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğunu söylerken, öldürdüğü Nurettin Gider'den olduğu DNA testiyle belirlenen ve devlet korumasına alınan çocuğunu saymadı. Mahkeme başkanının "Yargıtay bozma ilamına bir diyeceğin var mı?" sorusuna Yıldırım, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum avukatlarım söyler" dedi.



AVUKATLARI TAHLİYE TALEP ETTİ



Antalya, Adana ve İstanbul barolarından 11 avukatla Yalvaç'tan eski avukatının vekalet aldığı davanın duruşmasında 6 avukat hazır bulundu. Avukatlar savunmalarında Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına dikkati çekerek, "124 sayfalık gerekçeli kararın 8'inci maddesinde belirtmiş olduğunuz 'Sanığın suçu başkası ile işlediği kanaati oluştuğundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği' ifade edilmiştir. Nevin Yıldırım 5.5 yıldır tutuklu bulunmaktadır. Yargılama sonrası alacağı ceza bugüne kadar yattığı süreyi çoktan geçmiştir. Dolayısıyla tahliyesine, bu imkansızsa gerekli her türlü tedbirin alınarak ev hapsi ya da denetimli olarak serbest bırakılmasını talep ederiz" şeklinde savunma yaptı.



'ONUNLA BERABER ÖLDÜRDÜK'



Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, "Ben baştan beri hep 'Bu işi Nevin tek başına yapamaz' diyorum. Nevin hiç eşimi tehdit etmedi, hep babası Zekeriya Yıldız tehdit etti. Gerçek suçlular bulunsun" diye konuşunca söz alan Nevin Yıldırım, "Ben yaptım, ben öldürdüm. Bunu en başından beri söylüyorum, cezama da razıyım. Keziban hanım çok iddialı konuşuyor. Madem bunu biliyor o zaman onunla beraber öldürdük" dedi. Mahkeme Başkanı Mustafa Tünay, "Burası mahkeme salonu duruşmada olduğunuzu unutmayın, birbirinize laf atarak savunma yapılmaz. Yargıtay'ın bozma ilamına bir diyeceğin varsa konuş, uzatma" diyerek tepki gösterdi.



'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAYIN'



Nurettin Gider'in annesi Zeynep Gider, oğlunun gerçek katillerinin bulunmasını isteyerek, "Çocuğumun hakkını arayın, size güveniyorum" dedi.



Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdikten sonra tarafları salona alarak ara kararını açıkladı. Heyet, sanık avukatlarının Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması ve tahliye taleplerini reddederek bozma ilamına karşı avukatlara savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



'MEŞRU MÜDAFAA İNDİRİMLERİ UYGULANMALI'



Davayı takip eden avukatlardan Fatoş Hacıvelioğlu, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Nevin Yıldırım'ın sistematik bir tecavüz sonrası tecavüzcüsünü öldürdüğünü, verilen kararda hiçbir meşru müdafaa indiriminde bulunulmadığını belirten Hacıvelioğlu, "Biz bozma kararında tüm yasal indirimlerin uygulanmasını talep edeceğiz" dedi.