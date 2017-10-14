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Kent bu heykeli konuşuyor! Başkan'dan vatandaşa imalı gönderme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli koydu

Kent bu heykeli konuşuyor! Başkan'dan vatandaşa imalı gönderme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli koydu

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:21
Kent bu heykeli konuşuyor! Başkan'dan vatandaşa imalı gönderme
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ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili bir şekilde tepki göstermek amacıyla  Porsuk Çayı kıyısına bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli koydu.  Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik" dedi.
BELEDİYEDEN İMALI GÖNDERME

Hoşnudiye Mahallesi  Porsuk Çayı kıyısına Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bank üzerinde oturup çekirdek çitleyen eşek heykeli  Eskişehir'de ilgiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı  CHP'li  Yılmaz Büyükerşen'in çevreyi kirletenlere esprili bir şekilde tepki göstermek amacıyla koydurduğu belirtilen 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeli, sosyal medya da ilgi odağı oldu. Bazı paylaşımcılar,  Porsuk Çayı kıyısına oturanların çekirdek kabuklarını ve çöpleri yere attığını ifade ederek, Büyükerşen'in bu kişilere karşı çareyi böyle bir heykeli koymakta bulduğunu söyledi.
"YILMAZ HOCA ÇOK KIZMIŞ"

Bazı vatandaşlar da,  Yılmaz Büyükerşen'in belediye başkanlığının ilk yıllarında  Porsuk Çayı kıyısında oturanların çekirdek çitleyip kabuklarını çimlerin üzerine atmasına çok kızdığını belirterek, "O yıllarda Büyükerşen'in çekirdek çitleyen eşek heykeli yaptığı söyleniyordu. Ancak bu heykeli yıllardık görmedik. Sonunda Yılmaz hoca çok kızmış olacak ki çekirdek çitleyen heykeli getirip  Porsuk Çayı kayısına koydurmuş" dedi.
BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada çevre duyarlılığı için  Porsuk Çayı kenarına yeni bir heykel konulduğu belirterek şöyle denildi:

"Büyükşehir Belediyesi  Porsuk Çayı ve çevresinin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 'Kovadan balık tutmak zorunda kalan dilenci' heykelinden sonra yeni bir heykeli daha  Porsuk kenarına yerleştirdi. Kabuklu yemişler yiyerek  Porsuk ve çevresini kirletenler artık sahil kısmında 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli ile karşılaşacaklar. Yaz aylarında duyarlı  Eskişehir halkından gelen şikayetler üzerine çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen Büyükşehir Belediyesi,  Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olan  Porsuk'un temiz tutulması için Adalar mevkiine 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli yerleştirdi.  Porsuk kenarında çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken resmedilmiş karikatürize edilmiş heykel, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı."
"ÇEVRE TEMİZLİĞİNE MİZAHİ AÇIDAN DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

Eskişehir Büyükşehir  Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de açıklamasında, yıllar önce  Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla kovadan balık tutan dilenci heykelini hazırladıklarını söyleyerek "Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü  Porsuk'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik" dedi.

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Son Güncelleme: 14.10.2017 18:30
Anahtar Kelimeler:
CHP Parti MeclisiCumhuriyet Halk PartisiBelediye Başkanı YılmazBelediye Başkanı Büyükerşen
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