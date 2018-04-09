Kendisini reddeden gencin intikamı acı oldu, üzerine köpek saldı!

TRABZON'DA sokakta bir kişinin "Beni tanıdın mı? Numaramı verdiğim için lokantadan kovmuştun" deyip üzerine köpek saldığı kız, bacağından ısırıldı. Genç kız, kuduz aşısı nedeniyle sık sık izin aldığı için işten kovuldu ardından kirasını veremediği için evsiz kaldı. Genç kız hayatını kararttığı için saldırgana tazminat davası açmayı planlıyor.

"BENİ LOKANTADAN KOVMUŞTUN" DEDİ ÜZERİNE KÖPEKLERİ SALDI

Trabzon Kalkınma Mahallesi'nde 3 Ocak'ta bir markette alışveriş yapan Zeynep E.İ.'nin yolunu, tasmasıyla 2 köpeğini gezdiren Sinan S. kesti. İddiaya göre Sinan S., genç kadına "Beni tanıdın mı? Lokantadan kovmuştun. Numara verme meselesi yüzünden. Köpekleri sana saldırtayım mı?" diye sordu.

ÜZERİNE SALAM ATTIĞI KIZI, KÖPEK BACAĞINDAN ISIRDI

"Hayır tanımadım" yanıtını alan Sinan S., elindeki salamı gösterdiği Dogo Argentino cinsi köpeği genç kadının üzerine saldı. Köpek, Zeynep E.İ.'nin sağ bacağını ısırdı.

ÖNCE İŞSİZ SONRA DA EVSİZ KALDI

Zeynep E.İ.'nin şikâyeti üzerine Sinan S. tutuklandı, hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Kuduz aşısı yaptırmak zorunda olan Zeynep E.İ., garsonluk yaptığı lokantadan bu nedenle sık sık izin isteyince işten atıldı.

İşsiz kalınca kirasını da ödeyemeyen genç kadın, evden çıkarıldı. Eşyaları da ev arkadaşının alıp Ordu'ya gitmesi üzerine ortada kalan Zeynep E.İ., çareyi ablasına sığınmakta buldu.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Saldırıyla hayatı kararan genç kadın, köpeği üzerine salan Sinan S. hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Tacize uğradığını belirten Zeynep E.İ., "Olaydan önce beni taciz ettiler. Bunları anlattım. Ama açılan dava sadece 'silahla basit yaralama' olarak geçiyor. Savcıya gidip yeniden suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Sinan S., önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.