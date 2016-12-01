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Kendini yakmaya çalıştı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eşinin evi terk ettiğini ileri süren bir vatandaş Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Adliyesi’nin hemen karşısında yer alan köprünün parmaklıkları araksına geçerek kendini yakmaya çalıştı

Kendini yakmaya çalıştı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eşinin evi terk ettiğini ileri süren bir vatandaş Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Adliyesi’nin hemen karşısında yer alan köprünün parmaklıkları araksına geçerek kendini yakmaya çalıştı

01 Aralık 2016 Perşembe 13:48
Kendini yakmaya çalıştı
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ASLEN Aydın’lı olduğu öğrenilen ve Muğla’da oturan M. isimli vatandaş sabah mesai saatlerinde bir damacana içine aldığı benzin ile köprü üzerine geldi. Köprünün korkuluklarının arka bölümüne geçerek damacanadaki benzini üzerine döktükten sonra kendini yakmak istediğini söyledi. Vatandaş ayrıca bir kova içinde de tiner getirerek yaklaşılması durumunda kendisini yakmakla tehdit etti.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine Polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri olası bir yakmaya karşı köpüklü su ve kuru kimyevi maddesini hazır bekletti. Polislerin ikna çabaları sonrası eyleminden vazgeçen vatandaş üzerindeki çakmak ve diğer malzemeleri yere bıraktıktan sonra Karakola götürüldü. 
 
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Anahtar Kelimeler:
Kendini Yakmaya çalıştıMuğlaMenteşe
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