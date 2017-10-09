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Kendini öğretmen olarak tanıtıp çocukları taciz etti

İzmir'de bir şahsın, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp çocuklara tacizde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu olayın ardından güvenlik kameralarından tespit edilen ve eşkali İzmir polisine dağıtılan şahıs, şimdi her yerde aranıyor

Kendini öğretmen olarak tanıtıp çocukları taciz etti

İzmir'de bir şahsın, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp çocuklara tacizde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu olayın ardından güvenlik kameralarından tespit edilen ve eşkali İzmir polisine dağıtılan şahıs, şimdi her yerde aranıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:44
Kendini öğretmen olarak tanıtıp çocukları taciz etti
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EDİNİLEN bilgiye göre, okul çevrelerinde dolaşan ve kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan bir kişi küçük çocuklara musallat olmaya başladı. İddialara göre, tacizlerin yaşanması ve artan şikayetler üzerine harekete geçen İzmir polisi, hemen bir çalışma başlattı. Söz konusu bölgelerde güvenlik kameralarını takibi alan ekipler, verilen eşkal ve güvenlik kameralarından kişinin Erman A. olduğunu belirledi.
 
Güvenlik kameralarında çocukla konuşmaya çalışıyor
 
Polis, aranan ve çok sayıda sabıkasının olduğu ifade edilen kişinin bilgilerini de birimlere dağıttı. Öte yandan, Erman A.'nın bir apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yakalandığı belirtildi. Görüntülerde kişinin, kız çocuğuyla konuşmaya çalıştığı görülüyor. Küçük kız kendisinden kaçınca önce merdivenlerden çıkan kişi, ardından da geri dönerek kız çocuğunun peşinden gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirTaciz
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