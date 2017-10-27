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Kendini bıçaklayıp, yakmaya çalıştı

Zabıtaya kızan seyyar satıcıyı emniyet müdürü ikna etti

Kendini bıçaklayıp, yakmaya çalıştı

Zabıtaya kızan seyyar satıcıyı emniyet müdürü ikna etti

27 Ekim 2017 Cuma 19:11
Kendini bıçaklayıp, yakmaya çalıştı
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DİYARBAKIR'DAN seyyar arabasıyla sıkma meyve suyu satan satıcı, zabıtanın başlattığı uygulamaya kızarak, çıktığı aracının üzerinde kendini yakmaya çalıştı. Bıçakla da kendini yaralayan satıcıyı, emniyet müdürü ikna etti.
  Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada sıkma meyve suyu satan seyyar satıcı Onur Demircan, zabıtanın aracını kaldırmak istemesine kızdı. Aracının üzerine çıkan Demircan, önce elindeki bıçakla kendini yaraladı, daha sonra ise üzerine benzin dökerek, intihar etmeye çalıştı. Kısa sürede çevrede çok sayıda vatandaş toplanırken, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Demircan, polisin tüm girişimlerine rağmen araçtan inmeye ikna olmazken, devreye İlçe Emniyet Müdürü Sinan Topdemir girdi. Topdemir’in ikna ettiği Demircan elindeki bıçağı bırakarak, aracının üzerinden indi. Demircan’ın yaralarına olay yerinde bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
ZabıtaSinan Topdemir
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