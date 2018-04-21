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Kendi yaptığı silahları sosyal medyada satınca polis harekete geçti

Trabzon'da, sosyal paylaşım sitesinde silah satışı yapan kişi, 4 el yapımı tabanca ve bir tüfek ile yakalandı

Kendi yaptığı silahları sosyal medyada satınca polis harekete geçti

Trabzon'da, sosyal paylaşım sitesinde silah satışı yapan kişi, 4 el yapımı tabanca ve bir tüfek ile yakalandı

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:06
Kendi yaptığı silahları sosyal medyada satınca polis harekete geçti
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TRABZON'DA, sosyal medyadan silah sattığı öne sürülen kişi, 4 el yapımı tabanca ve bir tüfek ile yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN SİLAH SATIŞINA OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, sosyal paylaşım sitesinde oluşturduğu "KTÜ 2. El Eşya Platformu'ndan" silah satışı yaptığı öne sürülen M.A.T'nin evine operasyon düzenledi.

4 EL YAPIMI TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, 4 el yapımı tabanca ve bu silahlara ait 11 mermi ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, internet üzerinden silah satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A.T'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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TrabzonSosyal Paylaşım SitesiSilah
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