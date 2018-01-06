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Kendi canından vazgeçen anne, bebeğini kurtarmak için balkondan attı

Ankara'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, 6 aylık hamile kadın 1 buçuk yaşındaki bebeğini birinci kattan aşağı atarak kurtardı

Kendi canından vazgeçen anne, bebeğini kurtarmak için balkondan attı

Ankara'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, 6 aylık hamile kadın 1 buçuk yaşındaki bebeğini birinci kattan aşağı atarak kurtardı

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:06
Kendi canından vazgeçen anne, bebeğini kurtarmak için balkondan attı
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ANKARA'DA 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, 6 aylık hamile kadın 1 buçuk yaşındaki bebeğini birinci kattan aşağı atarak kurtardı.
6 AYLIK HAMİLE ANNE BEBEĞİNİ BALKONDAN ATTI
 Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi 873 Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında kanepenin alev almasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, elinde 1,5 yaşındaki bebek ile balkonda bekleyen 6 aylık hamile Yıldız Öztürk'ün yardımına koştu. Öztürk, yangının korkusuyla kucağındaki 1,5 yaşındaki bebeğini 1'inci kattan vatandaşın kucağına atarak kurtardı.

ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşlar daha sonra mahsur kalan 6 aylık hamile Öztürk'ü balkondan indirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de yangın dumanından etkilenen Yıldız Öztürk ve 1,5 yaşındaki çocuğunu ambulansla Ankara Hastanesine sevk etti.
YARDIMA GELEN VATANDAŞ FENALAŞTI
 İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, balkonda mahsur kalan ailenin yardımına koşan vatandaşlardan Suriyeli olduğu belirtilen El Ahmede ise aniden fenalaştı ve ambulansa kaldırılarak en yakın hastaneye götürüldü.

"ÇOCUĞU BİRİNCİ KATTAN ATTI, BEN DE TUTTUM"
Balkonda mahsur kalan ailenin yardımına ilk koşan görgü şahidi olayı şöyle anlattı:
"Biz burada esnafız. Yan komşumuz 'acil gelin' dedi. Koşarak gittik, baktık bir tane abla kucağında çocukla birinci katta bekliyordu. Çok korkmuştu bize biraz bağırdı. Birinci kattan çocuğu attı, ben de tuttum. İtfaiye haber verdik, onlar gelene kadar kadını da kurtaralım dedik ve hemen merdiven kurduk. Ablayı indirdik, o sırada ambulans gelmişti hemen ambulansa bindirdik."

"EVE GİRDİK, TÜPÜ DIŞARI ATTIK"
Daha sonra evin içine girdiklerini belirten görgü şahidi, "Tüp patlamasın diye tüpü dışarı çıkardık. Suriyeli biri vardı galiba oda dumandan etkilenmişti. Onu da hastaneye kaldırdılar" dedi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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