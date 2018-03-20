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Kendi aracını yakıp tehditler savurdu! O anları böyle paylaştı...

Ankara’da kendi aracını yakan bir kişi o anları, “Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak” mesajıyla sosyal medyada paylaşarak kimliği belirlenemeyen bir kişiye tehditte bulundu

Kendi aracını yakıp tehditler savurdu! O anları böyle paylaştı...

Ankara’da kendi aracını yakan bir kişi o anları, “Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak” mesajıyla sosyal medyada paylaşarak kimliği belirlenemeyen bir kişiye tehditte bulundu

20 Mart 2018 Salı 08:20
Kendi aracını yakıp tehditler savurdu! O anları böyle paylaştı...
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OLAY, akşam saatlerinde Mevlana Bulvarı’nın Dikmen kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 EKT 14 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Gökhan Ö, eline altığı satırla önce araca zarar verdi. Otomobilin tüm camlarını kıran şahıs, daha sonra otomobili ateşe verdi. 

Yanında bulunan arkadaşlarından bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetmelerini isteyen Gökhan Ö, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin altına, “Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak. Canın kör ebe oynamak istediyse buyur sana kör ebe. Sana 24 saat süre veriyorum, Dikmen’den git, 24 saat sonra olacaklardan sorumlu değilim. Yaptıklarım yapacaklarımın talimatıdır. Ben bu zamana kadar ne yaptıysam her şeyi açık açık yaptım, sana 24 saat müddet ya da sevdiklerinle vedalaş. Son sözüm bu istiyorsan, arkanda kralın olsun seni ve kralını yakmak benim boynumun borcu” notunu düştü. 

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AnkaraKendi Aracını Yak
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