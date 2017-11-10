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Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz tutuklandı

Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz tutuklandı

10 Kasım 2017 Cuma 19:35
Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz'ın "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz'ın "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edildi.

Batmaz'ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayseri'deki soruşturma

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. "Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal BatmazFetullahçı Terör Örgütü
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