Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. "Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.

Batmaz'ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz 'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz'ın "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.