Kelime-i Şehadet getirip 6. kattan atladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Herkesin gözü önünde aşağıya atlayan şahıs nedeniyle hastalar büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye görüntülendi. Güvenlik görevlileri ise görevini yapan basın mensuplarına saldırdı.

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastane sinin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Şahsa sağlık görevlileri müdahale ederken, güvenlik görevlileri basın mensuplarına saldırdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.