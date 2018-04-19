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Kelime-i Şehadet getirip 6. kattan atladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Kelime-i Şehadet getirerek kendini boşluğa bırakan adam yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Kelime-i Şehadet getirip 6. kattan atladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Kelime-i Şehadet getirerek kendini boşluğa bırakan adam yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

19 Nisan 2018 Perşembe 13:52
Kelime-i Şehadet getirip 6. kattan atladı
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ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Şahsa sağlık görevlileri müdahale ederken, güvenlik görevlileri basın mensuplarına saldırdı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Herkesin gözü önünde aşağıya atlayan şahıs nedeniyle hastalar büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye görüntülendi. Güvenlik görevlileri ise görevini yapan basın mensuplarına saldırdı.

AĞIR YARALANDI

Öte yandan şahsın altıncı kattan aşağıya atladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahıs hastanenin penceresinden aşağıya sarkıyor. Ardından bağırarak aşağıya atlıyor. Olayın ardından ağır yaralanan şahsın ise tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ŞişliHamidiye EtfalHastane
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