Kefil olduğu borç, 5 yılda 9 kat arttı

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:30
SÖZ konusu borcun arkadaşı tarafından ödenmediğini, faizlerle 40 bin 718 TL olduğunu öğrenen Demirel, "Borcum olduğuna dair tek bir tebligat yapılmadı. Maaşımda haciz var, itibarımı bitirdiler. Borcun bu kadar artmasına itiraz edeceğim" dedi.
Şehirlerarası yolcu otobüsünde şoförlük yapan Serhat Demirel, 9 Aralık 2010 tarihinde 4 bin 650 TL değerinde mobilya alan arkadaşının borcuna kefil oldu. Borcun ödenmemiş olabileceğini düşünmeyen Demirel, hayatına devam etti. Ancak, İzmir 13'üncü İcra Dairesi kararınca geçen 13 Ocak'ta maaşına haciz konulunca şaşkına döndü. Arkadaşının borçların bir bölümünü ödediğini, ancak daha sonra ne yaşandığını bilmediğini kaydeden Demirel, "Bir arkadaşım mobilya alırken ben de kefil oldum. Hatta o dönem bin TL peşin verdi, borçlarını da ödüyordu. Ancak bir süre sonra görüşmemeye başladık. Aradan yıllar geçtikten sonra maaşıma haciz konulunca şok yaşadım. Bu borç madem ödenmedi, neden tebligat yapılmaz? Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Toplam borç 4 bin 650 TL olarak görülüyor ve bu kadar süre içinde nasıl bu kadar artıyor anlamış değilim. Bizim kazandığımız para belli önceden 20 bin TL kredi çekmiştim, şimdi de 40 bin 718 TL borç geldi. Bu para ödemeyle bitmez. İtibarımı bitirdiler. Borcun bu kadar artmasına itiraz edeceğim" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 25.01.2016 20:31