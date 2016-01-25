Kefil olduğu borç, 5 yılda 9 kat arttı

SÖZ konusu borcun arkadaşı tarafından ödenmediğini, faizlerle 40 bin 718 TL olduğunu öğrenen Demirel, "Borcum olduğuna dair tek bir tebligat yapılmadı. Maaşımda haciz var, itibarımı bitirdiler. Borcun bu kadar artmasına itiraz edeceğim" dedi.



