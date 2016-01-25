Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kefil olduğu borç, 5 yılda 9 kat arttı

İzmir'de mobilya alan bir arkadaşının 4 bin 650 TL'lik borcuna 2010 yılında kefil olan 39 yaşındaki Serhat Demirel, maaşına haciz konulunca şaşkına döndü

Kefil olduğu borç, 5 yılda 9 kat arttı

İzmir'de mobilya alan bir arkadaşının 4 bin 650 TL'lik borcuna 2010 yılında kefil olan 39 yaşındaki Serhat Demirel, maaşına haciz konulunca şaşkına döndü

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:30
Kefil olduğu borç, 5 yılda 9 kat arttı
banner404
SÖZ konusu borcun arkadaşı tarafından ödenmediğini, faizlerle 40 bin 718 TL olduğunu öğrenen Demirel, "Borcum olduğuna dair tek bir tebligat yapılmadı. Maaşımda haciz var, itibarımı bitirdiler. Borcun bu kadar artmasına itiraz edeceğim" dedi.

Şehirlerarası yolcu otobüsünde şoförlük yapan Serhat Demirel, 9 Aralık 2010 tarihinde 4 bin 650 TL değerinde mobilya alan arkadaşının borcuna kefil oldu. Borcun ödenmemiş olabileceğini düşünmeyen Demirel, hayatına devam etti. Ancak, İzmir 13'üncü İcra Dairesi kararınca geçen 13 Ocak'ta maaşına haciz konulunca şaşkına döndü. Arkadaşının borçların bir bölümünü ödediğini, ancak daha sonra ne yaşandığını bilmediğini kaydeden Demirel, "Bir arkadaşım mobilya alırken ben de kefil oldum. Hatta o dönem bin TL peşin verdi, borçlarını da ödüyordu. Ancak bir süre sonra görüşmemeye başladık. Aradan yıllar geçtikten sonra maaşıma haciz konulunca şok yaşadım. Bu borç madem ödenmedi, neden tebligat yapılmaz? Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Toplam borç 4 bin 650 TL olarak görülüyor ve bu kadar süre içinde nasıl bu kadar artıyor anlamış değilim. Bizim kazandığımız para belli önceden 20 bin TL kredi çekmiştim, şimdi de 40 bin 718 TL borç geldi. Bu para ödemeyle bitmez. İtibarımı bitirdiler. Borcun bu kadar artmasına itiraz edeceğim" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 20:31
Anahtar Kelimeler:
KefilBorçİzmirSerhat Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim