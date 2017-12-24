Kedi otomobilin motoruna sıkıştı

İSTİKLAL Mahallesi Evliyaoğlu sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin kaput kısmında ses duyan araç sahibi, kaputu açınca motor kısmında sıkışan bir kedi fark etti.
Araç sahibi Celil Gölce, kendi imkanları ile kediyi çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa süreli çalışma ile sıkışan kediyi kurtardı. Yaralanan kedi daha sonra belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.
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