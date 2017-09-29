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Keçiye tecavüz iddiası

Denizli'nin Bekilli İlçesi'ne bağlı Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki A.D., iddiaya göre, keçiye tecavüz ederken yakalandı. Hayvanın sahibi, A.D. hakkında jandarmaya şikayetçi oldu

Keçiye tecavüz iddiası

Denizli'nin Bekilli İlçesi'ne bağlı Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki A.D., iddiaya göre, keçiye tecavüz ederken yakalandı. Hayvanın sahibi, A.D. hakkında jandarmaya şikayetçi oldu

29 Eylül 2017 Cuma 16:32
Keçiye tecavüz iddiası
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BEKİLLİ'NİN Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Nasip Sefa Aldal, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, yemek yedikten sonra evinin altındaki ahıra giderek keçilerini kontrol etmek istedi. Ahırın kapısı açarak ışığı yakan Aldal, iddiaya göre, işçi emeklisi A.D.'nin keçisine tecavüz ettiğini gördü. A.D., pantolonunu giydikten sonra hızla kaçtı. Aldal, Bekilli Jandarma Karakolu'na giderek A.D. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nasip Sefa Aldal, "Ben yemek yedikten sonra keçileri kontrol etmek için evimin altındaki ahıra gittim. Kapıyı açıp, ışıkları yakınca A.D.'yi pantolonu inik yarı çıplak şekilde keçiye tecavüz ederken yakaladım. Beni görünce toparlanıp, ahırdan çıkarak kaçtı. Onu o halde görünce çok korktum, benim ailem de keçilerin yanına iniyor. A.D. yakalanınca alkollü olduğunu söyleyerek kaçtı. Olayı muhtara anlattım, pek ilgilenmedi. Ben de keçiyi mahalle meydanına getirip, tecavüz eden kişiyi rezil etmek istedim. A.D. Uşak iline kaçmış. Şimdi jandarmaya şikayette bulundum. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.

KEÇİYİ SATIN ALMAK İSTEMİŞ

Keçiye tecavüz eden kişinin hayvanı satın almak istediği belirten Aldal, "Keçime tecavüz ederken yakaladığım A.D. yakınları aracılığıyla haber gönderip, tecavüz ettiği keçiyi 700 liraya alıp konuyu kapatmak istediğini söylemiş, ben kabul etmedim. Şikayetimin arkasındayım, cezalandırılsın" diye konuştu.

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DenizliBekilliKutlubey MahallesiKeçiye Tecavüz
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