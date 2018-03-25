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Keçi yüzünden birbirlerine girdiler! Polis biber gazıyla müdahale etti

Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı

Keçi yüzünden birbirlerine girdiler! Polis biber gazıyla müdahale etti

Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı

25 Mart 2018 Pazar 17:34
Keçi yüzünden birbirlerine girdiler! Polis biber gazıyla müdahale etti
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OLAY dün öğleden sonra Ayazağa'da yaşandı. İddiaya göre keçisi çalınan kişiler, çaldıklarını iddia ettikleri kişileri takip ederek önlerini kesti. Haber verilmesi üzerine gelen polis önü kesilen otomobilin bagajını açtığında keçiyi buldu. Keçi, sahibine iade edildi. Polis de şüphelileri gözaltına almak istedi. Bu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiler önce karşı tarafa saldırdı sonra da gözaltına alınmamak için direndi. Bu sırada keçi de konulduğu otomobilin penceresinden atlayıp kaçtı. Polis hem kavgayı ayırmak hem de keçiyi yakalamak için çaba harcadı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİ

Olaylar kısa sürede büyüdü. İki taraf tekme-tokat birbirine girdi. Taraflar sakinleşmeyince polis önce biber gazı sıktı sonra da havaya birkaç el ateş ederek kavgayı bitirdi. Daha sonra takviye olarak gelen polisler tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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SarıyerAyazağa
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