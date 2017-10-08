Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu

KAYSERİ'NİN Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında bir keçi çobanının ihbarı üzerine fil veya mamuta ait olabileceği değerlendirilen fosil bulundu.

Yamula Barajı civarında yaşayan Murat Adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarda kemikler buldu.

Adıyaman'ın yetkililere bilgi vermesi üzerine kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. Üç ila 6 milyon yıllık olduğu tahmin edilen kemiklerin bazılarından Müze Müdürlüğü yetkililerince alınan numuneler, müzeye götürüldü.

Kemiklerin ve bulundukları yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesine gönderildi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl da 9 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğunu, bir yıl arayla bulunan kemiklerin bu açıdan önem taşıdığını belirtti.

Özsoy, buluntuların korunması için su seviyesinin düşük olduğu zamanlar değerlendirilerek kurtarma kazısı yapılması gerektiğine işaret etti.

Çoban Murat Adıyaman da bulduğu fosillerin ülke için değerli olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Keçileri otlatırken buradaki fosiller dikkatimi çekti. Daha sonra müze çalışanlarına bilgi verdik. Onlar da inceleme yapıp numune aldı" şeklinde konuştu.