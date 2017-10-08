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Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında bir keçi çobanı fil veya mamuta ait olabileceği düşünülen fosil buldu. Çobanın devasa boyutlardaki kemikleri hemen yetkililere haber vermesi üzerine harekete geçildi. İncelenen fosillerin 3 ila 6 milyon yıl öncesine ait olduğu açıklandı

Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında bir keçi çobanı fil veya mamuta ait olabileceği düşünülen fosil buldu. Çobanın devasa boyutlardaki kemikleri hemen yetkililere haber vermesi üzerine harekete geçildi. İncelenen fosillerin 3 ila 6 milyon yıl öncesine ait olduğu açıklandı

08 Ekim 2017 Pazar 12:43
Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu
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KAYSERİ'NİN Kocasinan ilçesindeki  Yamula Barajı civarında bir keçi çobanının ihbarı üzerine fil veya mamuta ait  olabileceği değerlendirilen fosil bulundu.  
Yamula Barajı civarında yaşayan Murat Adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarda kemikler buldu. 
Adıyaman'ın yetkililere bilgi  vermesi üzerine kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. Üç ila 6 milyon  yıllık olduğu tahmin edilen kemiklerin bazılarından Müze Müdürlüğü yetkililerince  alınan numuneler, müzeye götürüldü. 
Kemiklerin ve bulundukları yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesine gönderildi. 
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen  yıl da 9 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğunu, bir yıl arayla  bulunan kemiklerin bu açıdan önem taşıdığını belirtti. 
Özsoy, buluntuların korunması için su seviyesinin düşük olduğu  zamanlar değerlendirilerek kurtarma kazısı yapılması gerektiğine işaret etti.
Çoban Murat Adıyaman da bulduğu fosillerin ülke için değerli  olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Keçileri otlatırken buradaki fosiller  dikkatimi çekti. Daha sonra müze çalışanlarına bilgi verdik. Onlar da inceleme yapıp numune aldı" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinanYamula Barajı
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