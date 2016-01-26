Kebaplı dolandırıcılık

İDDİAYA göre, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir kebapçıyı arayan kimliği belirsiz bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunu belirterek kebap siparişi verdi. Belediye giriş kapısı önünde beklediğini söyleyen şahıs, paketçinin 200 TL para üstü getirmesini istedi. Kebapçı, 200 TL üstünü paketçi ile gönderemeyeceğini söyledi. Ancak şahıs sürekli sipariş verdiğini belirterek kebapçıyı ikna etti.
Kebap siparişini getiren paketçiye sahte 200 TL veren ve 192 TL para üstü alan şahıs, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Paketçi çocuk ise iş yerine gittiğinde gerçek ortaya çıktı. 200 TL’ye ışıkta bakan iş yeri sahibi Gökhan A., paranın sahte olduğunu anlayarak polisi aradı.
Gökhan A. ve paketçi çocuk, Yarbaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada, yapılan incelemede paranın sahte olduğu belirlendi. Büyükşehir Belediyesi civarında araştırma yapan ekipler, verilen eşkale uygun birini bulamadı. Bunun üzerine Gökhan A. da şikayetçi olmadı.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:16