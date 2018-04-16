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Kazada Burak'ın alkollü olup olmadığı kesinleşti

Geçtiğimiz aylarda Sarıyer'de trafik kazası geçiren Trabzonsporlu yıldız Burak Yılmaz'ın alkollü olmadığı ve dosyanın kapandığı ortaya çıktı

Kazada Burak'ın alkollü olup olmadığı kesinleşti

Geçtiğimiz aylarda Sarıyer'de trafik kazası geçiren Trabzonsporlu yıldız Burak Yılmaz'ın alkollü olmadığı ve dosyanın kapandığı ortaya çıktı

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Kazada Burak'ın alkollü olup olmadığı kesinleşti
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 İSTANBUL Sarıyer'de geçen yıl 11 Aralık'ta meydana gelen kazada ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın sevk ve idaresindeki lüks araç, kontrolden çıkarak park halindeki cipe çarptı.

 Sabah gazetesinin haberine göre; yürütülen soruşturma sonunda, Burak Yılmaz'ın alkollü olmadığına dair rapor alındı. Kaza sonrası maddi kaybı giderilen İbrahim Şahinkaya, Yılmaz'dan şikayetçi olmayınca dosya kapandı.

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SarıyerKazaTrabzonsporBurak YılmazAlkol
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