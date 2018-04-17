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Kaza yerinde babasının öldüğünü gören genç haykırdı: Baba kalkacaksın

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinde babasının cansız bedenini gören gencin feryadı yürek burktu

Kaza yerinde babasının öldüğünü gören genç haykırdı: Baba kalkacaksın

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinde babasının cansız bedenini gören gencin feryadı yürek burktu

17 Nisan 2018 Salı 10:07
Kaza yerinde babasının öldüğünü gören genç haykırdı: Baba kalkacaksın
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KONYA merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi ile Çancı Caddesinin birleştiği kavşakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Mehmet Alkan (41) idaresindeki kamyonet, Çancı Caddesinden Karaman Caddesine çıktığı sırada Mehmet Ç. idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Mehmet Alkan aracın camından fırlayarak kaldırıma düştü. Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası olay yerine Mehmet Alkan'ın oğlu, annesi ve yakınları geldi. Babasının cansız bedenini gören Alkan'ın oğlu "Baba kalkacaksın baba" diyerek gözyaşı döktü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafik kontrollü şekilde sağlandı.

''BABA KALKACAKSIN''
Kaza sonrası olay yerine Mehmet Alkan'ın oğlu, annesi ve yakınları geldi. Babasının cansız bedenini gören Alkan'ın oğlu "Baba kalkacaksın baba" diyerek gözyaşı döktü. Gözyaşlarına boğulan genci yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası Mehmet Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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