Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın...
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 17 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Kaza yapan ticari taksiden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde maddi hasarlı kazaya karışan bir ticari takside esrar ele geçirildi

Kaza yapan ticari taksiden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde maddi hasarlı kazaya karışan bir ticari takside esrar ele geçirildi

17 Mart 2018 Cumartesi 09:44
Kaza yapan ticari taksiden uyuşturucu çıktı
banner404

TAKSİ şoförü görüntülenmesine ise ilginç tepki vererek, "Patron sana ne diyorum ben, bir sürü suça sürükleneceğim ben. Benim bir sürü kaydım var zaten" dedi. 

Beylikdüzü’nde adının T.Y. olduğu öğrenilen bir ticari taksi şoförü manevra yaptığı esnada başka bir araca çarptı. Ticari taksinin çarptığı araçta ufak çapta maddi hasar meydana gelirken, karşı tarafın kadın sürücüsü kaza raporu tutmak istedi. Bu sırada T.Y.’nin yanında ehliyeti olmayınca taraflar anlaşamadı ve 155’i arayarak polis çağırdı. Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, T.Y.’nin tavırlarından şüphelendi. Araç içerisinde uyuşturucu kokusu da sezen trafik ekipleri, aracın içinde detaylı arama yaptı. Aramada aracın torpido gözü olarak tabir edilen yerin bölmesinde bir kısmı tüketilmiş bir fişek esrar maddesi ele geçirildi. Tutanak tutulduktan sonra kaza yapan diğer kadın sürücü işlemleri sonrası gönderildi.

Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı 
İncelemelerin ardından ehliyeti yanında olmayan taksi şoförü, Beylikdüzü İlçe Emniyete bağlı resmi ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. T.Y.’nin daha önceden de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınan taksici, kendini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Patron sana ne diyorum ben, bir sürü suça sürükleneceğim ben. Benim bir sürü kaydım var zaten" dedi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
İstanbulBeylikdüzüEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
78 yaşındaki teyzenin Erdoğan sevgisi halı dokuttu
78 yaşındaki teyzenin Erdoğan sevgisi halı dokuttu
Yemek arayan ayılar kameralara böyle yakalandı
Yemek arayan ayılar kameralara böyle yakalandı
Tek motorlu uçak, yaşlı kadının evine düştü: 10 ölü
Tek motorlu uçak, yaşlı kadının evine düştü: 10 ölü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim