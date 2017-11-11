Kaza yapan araç ters döndü, meraklılar yol kenarını tribününe çevirdi!

KOCAELİ'NİN Körfez ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü.

ÖNCE BARİYERLERE SONRA CİPE ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Kaza, Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkii D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 NR 5349 otomobil, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kendisini sıkıştıran araçlardan kaçmaya çalışan 34 NR 5349 plakalı otomobil önce bariyerlere daha sonra da Ziya P. idaresindeki 34 TK 3656 plakalı cipe çarparak ters döndü. Ters dönen otomobildeki sürücü olay yerinden kaçarken cipte bulundukları yerde sıkışan 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Merban, Maziye ve Emre P.'yi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERAKLI VATANDAŞLAR CADDEYİ TRİBÜNE ÇEVİRDİ

Kaza sonrasında toplanan meraklı kalabalık ise yol kenarını seyirci tribününe çevirdi. Meraklı gözlerle kaza alanını izleyen kalabalık, araçlar çekilene kadar kaza alanından ayrılmadı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.