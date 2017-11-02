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Kaza yapan araç denize uçtu

Sarıyer’de kaza yapan araç takla atarak denize uçtu. Denize uçan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı

Kaza yapan araç denize uçtu

Sarıyer’de kaza yapan araç takla atarak denize uçtu. Denize uçan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı

02 Kasım 2017 Perşembe 08:24
Kaza yapan araç denize uçtu
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KAZA, 00.30 sıralarında Sarıyer İstinye Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YSF 76 plakalı otomobil manevra yaparken 34 NP 3711 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 NP 3711 park halindeki 34 BC 8630 otomobile çarptı. Ardından da taklalar atarak denize uçtu. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine birçok ekipli gönderildi. Araçta bulunan sürücü Can Öztürk, kendi imkanıyla arabadan çıktı. Ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öztürk, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sahil güvenlik ekipleri de aracın bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı.Olayın görgü tanığı Ali Avcı, “İlerde bulunan beyaz bir araç manevra yapıyordu. O manevra yapınca karşıdan gelen araç beyaz araca vurdu. Ordan kaldırıma vurdu, oradan da park halindeki arabaya vurdu. Dubaların oradan takla atarak denize düştü. Yaralıyı da sudan çıkaranlar biziz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SarıyerKaza
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