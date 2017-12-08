Kaza değil cinayet olduğu 4 yıl sonra anlaşıldı

ALİ Benli'nin (36), Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar köyü Tilki Deresi mevkisinde 18 Eylül 2013'te kendisine ait pat pat tabir edilen tarım makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayı şüpheli bulan jandarma yeniden soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında Benli'nin eşi F.B (35) ile aralarında ilişki olduğu öne sürülen B.B'yi (35) gözaltına aldı. B.B'nin, F.B'nin yönlendirmesiyle Benli'yi başına taşla vurup öldürdüğü, olayı trafik kaza sı gibi göstermek için aracı dereye yuvarladığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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