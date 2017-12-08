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Kaza değil cinayet olduğu 4 yıl sonra anlaşıldı

4 yıl önce dereye devrilen tarım aletinde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Kaza değil cinayet olduğu 4 yıl sonra anlaşıldı

4 yıl önce dereye devrilen tarım aletinde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi

08 Aralık 2017 Cuma 20:52
Kaza değil cinayet olduğu 4 yıl sonra anlaşıldı
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ALİ Benli'nin (36), Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar köyü Tilki Deresi  mevkisinde 18 Eylül 2013'te kendisine ait pat pat tabir edilen tarım makinesinin  devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayı şüpheli bulan jandarma yeniden  soruşturma başlattı.
Ekipler soruşturma kapsamında Benli'nin eşi F.B (35) ile aralarında  ilişki olduğu öne sürülen B.B'yi (35) gözaltına aldı. B.B'nin, F.B'nin  yönlendirmesiyle Benli'yi başına taşla vurup öldürdüğü, olayı trafik kazası gibi  göstermek için aracı dereye yuvarladığı tespit edildi.
 
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KazaCinayet
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