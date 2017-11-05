Kaza 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

KAZA , 16.00 sıralarında Konya -Aksaray karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya yönüne giden Hasan Ö. idaresindeki 42 FAH 13 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan 2 yaşındaki Sultan Y. hayatını kaybetti, araçta bulunan sürücü Hasan Ö. ile küçük kızın annesi Ayşe Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya'da hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybeden küçük kızın dayısı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hayatını kaybeden küçük kızın yola savrulan eşyaları yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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