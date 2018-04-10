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Kaynanasına kızan anne, iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gaziantep'te kaynanası ile tartıştıktan sonra cinnet getiren kadın, iki çocuğunu uykusunda bıçaklayarak öldürüp intihar etti. Hastanede yaşam savaşı veren kadın, geriye not bırakmış

Kaynanasına kızan anne, iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gaziantep'te kaynanası ile tartıştıktan sonra cinnet getiren kadın, iki çocuğunu uykusunda bıçaklayarak öldürüp intihar etti. Hastanede yaşam savaşı veren kadın, geriye not bırakmış

10 Nisan 2018 Salı 09:12
Kaynanasına kızan anne, iki çocuğunu öldürüp intihar etti
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GAZİANTEP'TE kaynanası ile tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden Özlem K.'nin olayın hemen öncesinde yazdığı not bulundu.

İKİ ÇOCUĞUNU UYURKEN ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu uykularında defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını kaybetmişti.

OLAY YERİNDE NOT BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi. Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı haber alan baba Cuma Karaçalıoğlu, sinir krizi geçirdi. Karaçalıoğlu, sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Mustafa ve Ayşe Karaçalıoğlu'nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepCinnet
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