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Kaynak Holding operasyonunda 59 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen ve hakkında yakalama kararı verilen 110 kişiden 59'unun gözaltına alındığı belirtildi

Kaynak Holding operasyonunda 59 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen ve hakkında yakalama kararı verilen 110 kişiden 59'unun gözaltına alındığı belirtildi

20 Ekim 2017 Cuma 14:38
Kaynak Holding operasyonunda 59 gözaltı
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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.
59 kişi gözaltına alındı
Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde çalışan ve Bylock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Başsavcılığımızca 4'ü başka suçtan tutuklu 110 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmış ve 59 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ve soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüBylock
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