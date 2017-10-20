Kaynak Holding operasyonunda 59 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

59 kişi gözaltına alındı

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde çalışan ve Bylock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Başsavcılığımızca 4'ü başka suçtan tutuklu 110 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmış ve 59 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ve soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.