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Kayıp müteahhitin sulama kanalında cesedi bulundu

Şanlıurfa'da, kendisinden 40 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi ve müteahhit 33 yaşındaki Sedat Çapan'ın sulama kanalındaki otomobilde cesedi bulundu

Kayıp müteahhitin sulama kanalında cesedi bulundu

Şanlıurfa'da, kendisinden 40 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi ve müteahhit 33 yaşındaki Sedat Çapan'ın sulama kanalındaki otomobilde cesedi bulundu

13 Ekim 2016 Perşembe 17:01
Kayıp müteahhitin sulama kanalında cesedi bulundu
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ŞANLIURFA-Mardin karayolunun 35'inci kilometresindeki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama kanalında otomobil görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sudaki 63 M 3780 plakalı otomobilin çıkarılması için çekici çağırdı. Ekipler, çekici yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yaptıkları incelemede belinde tabanca bulunan çürüyen erkek cesedine rastladı. Yapılan incelemede sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı bulunan cesedin, ailesinin 40 önce kayıp başvurusunda bulunduğu işadamı Sedat Çapan'a ait olduğu belirlendi. 
Çapan'ın büyük ölçüde çürüyen cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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