Kayıp müteahhitin sulama kanalında cesedi bulundu

ŞANLIURFA-Mardin karayolunun 35'inci kilometresindeki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama kanalında otomobil görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sudaki 63 M 3780 plakalı otomobilin çıkarılması için çekici çağırdı. Ekipler, çekici yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yaptıkları incelemede belinde tabanca bulunan çürüyen erkek cesedine rastladı. Yapılan incelemede sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı bulunan cesedin, ailesinin 40 önce kayıp başvurusunda bulunduğu işadamı Sedat Çapan'a ait olduğu belirlendi.

Çapan'ın büyük ölçüde çürüyen cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.