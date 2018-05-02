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Kayıp kadının cesedi bulundu

Artvin'de kaybolan kadın ölü bulundu

Kayıp kadının cesedi bulundu

Artvin'de kaybolan kadın ölü bulundu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:45
Kayıp kadının cesedi bulundu
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ALINAN bilgiye göre, merkeze bağlı Pırnallı köyünde, çam sakızı  toplamak için dün ormana giden 76 yaşındaki Gülhanım Avcı'nın geri dönmemesi  üzerine yakınları jandarmaya başvurdu.
 
Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, köy halkının da yardımıyla  ormanda Avcı'nın bulunması için arama çalışması başlattı.
Aramada köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Gülhanım  Avcı'nın cesedine ulaşıldı.
 
Olay yeri incelemesinin ardından Avcı'nın cesedi, otopsi için Trabzon  Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 

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