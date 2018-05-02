Kayıp kadının cesedi bulundu

ALINAN bilgiye göre, merkeze bağlı Pırnallı köyünde, çam sakızı toplamak için dün ormana giden 76 yaşındaki Gülhanım Avcı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya başvurdu.



Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, köy halkının da yardımıyla ormanda Avcı'nın bulunması için arama çalışması başlattı.

Aramada köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Gülhanım Avcı'nın cesedine ulaşıldı.



Olay yeri incelemesinin ardından Avcı'nın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

