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Kayıp genç, ağaca asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 3 gündür haber alınamayan Fikret Turan (26), merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında ağaca iple asılı halde ölü bulundu

Kayıp genç, ağaca asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 3 gündür haber alınamayan Fikret Turan (26), merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında ağaca iple asılı halde ölü bulundu

29 Nisan 2018 Pazar 20:01
Kayıp genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
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26 NİSAN Perşembe günü kent merkezindeki evinden ayrılan işsiz Fikret Turan bir daha geri dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Aramalar sürerken bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında, dere kenarında iple ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ceset bulunduğu yerden indirildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Fikret Turan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Turan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fikret Turan'ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan'ın intihar ettiği sanılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fikret TuranDörteylülKayıp Genç
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