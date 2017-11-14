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Kayıp galericinin cesedi toprağa gömülü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 31 Ekim'den bu yana Ödemiş ilçesinde kayıp olan oto galericisine ait olduğu belirlendi

Kayıp galericinin cesedi toprağa gömülü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 31 Ekim'den bu yana Ödemiş ilçesinde kayıp olan oto galericisine ait olduğu belirlendi

14 Kasım 2017 Salı 07:50
Kayıp galericinin cesedi toprağa gömülü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir ihbarı değerlendiren Tire Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tire'nin kırsal Kahrat Mahallesi Yoncalık mevkiindeki Küçük Menderes Nehri'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında bir yorgana sarılı çuval içerisinde erkek cesedi buldu. Cesedin 31 Ekim'den bu yana Ödemiş'te kayıp olan ve ailesi tarafından 2 Kasım'da kayıp müracaatı yapılan evli ve 2 çocuk babası Hakan Ali Kavcak'a ait olduğu belirlendi. Kavak'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirTire
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