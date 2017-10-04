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Kayıp adamı ‘Cadı’ buldu

Kütahya’dan Tavşanlı İlçesine bağlı Çınarcık Köyü’nde oturan oğlunun ziyaretine giden Ali Ceylan (65), önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı

Kayıp adamı ‘Cadı’ buldu

Kütahya’dan Tavşanlı İlçesine bağlı Çınarcık Köyü’nde oturan oğlunun ziyaretine giden Ali Ceylan (65), önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:27
Kayıp adamı ‘Cadı’ buldu
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KÜTAHYA'NIN Tavşanlı İlçesine bağlı Çınarcık Köyü’nde oturan oğlunun ziyaretine giden Ali Ceylan (65), önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı. Ceylan’ın dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Ali Ceylan’ı aramaya başladı. Ali Ceylan dün saat 17.00 sıralarında jandarmanın iz takip köpeği ‘Cadı’ tarafından Çınarcık Köyü Gökdere mevkiinde bulundu. Kaybolduğu için köye dönemediğini belirten Ceylan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaTavşanlıÇınarcık Köyü
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