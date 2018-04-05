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Kayınbiraderi tecavüz etmişti! Kızı için feryadı tüyler ürpertti

Adana'da kayınbiraderinin tecavüzüne uğrayan kadını ailesi yanına alınca çocukları ortada kaldı. Çocukları için "Bana bunu yapan kızıma neler yapmaz. Çocuklarımı istiyorum" diyen kadın feryat etti

Kayınbiraderi tecavüz etmişti! Kızı için feryadı tüyler ürpertti

Adana'da kayınbiraderinin tecavüzüne uğrayan kadını ailesi yanına alınca çocukları ortada kaldı. Çocukları için "Bana bunu yapan kızıma neler yapmaz. Çocuklarımı istiyorum" diyen kadın feryat etti

05 Nisan 2018 Perşembe 11:27
Kayınbiraderi tecavüz etmişti! Kızı için feryadı tüyler ürpertti
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ADANA'DA eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan kadın, 3 gün önce evine gelen ve "Önemli bir şey söyleyeceğim" diyerek içeri giren kayınbiraderinin tecavüzüne uğramıştı. Perişan halde kalan talihsiz kadın, ailesi yanına aldığı için çocuklarından koptu. Ortada kalan 3 küçük çocuğu koruma altına alındı.

KAYINBİRADERİ SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP TECAVÜZ ETMİŞTİ
2 Nisan Pazartesi günü Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda eşi cezaevinde olan D.B., eve gelen kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı O anları anlatan kadın, "Kapıyı kilitleyip kardeşimin yatağında yatacağını söyledi.
Kendisini dışarı çıkarmak istedim ama saçımdan tutup darp ettikten sonra tecavüz etti" diyerek anlattı. D.B.'nin ihbarı üzerine gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI KIZINI ALDI, 3 TORUNUNU GERİDE BIRAKTI
Olayın ardından tecavüze uğrayan kızı Demet B.'yi Hatay'a götürmek isteyen babası Ramazan B. ise torunları 11 yaşındaki Berivan, 8 yaşındaki Şirat ve 4 yaşındaki Berat'ı, "Babalarının ailesi baksın" diyerek istemedi.

KÜÇÜK KIZIN AĞIDI
"Bizi bırakıp gitme. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek gözyaşları içinde kendisine sarılan kızı Berivan ve diğer 2 çocuğunu bırakıp ailesiyle Hatay'a gitmek zorunda kalan Demet B. bir taraftan olayın şokunu, diğer taraftan 3 çocuğundan ayrılmanın travmasını yaşadı.

"KIZIM ORADA KALDI, BANU BUNU YAPAN ONA NELER YAPMAZ"
Kendisine cinsel saldırıda bulunan kayınbiraderinin tutuklandığını öğrenince bu kez buruk sevinç gözyaşları döken Demet B., "8 erkek kardeş içinde en güvendiğim kayınbiraderim bana bunu yaptı. Tutuklanınca adalet şimdilik yerini buldu. Ona en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ama çocuklarımın hayatından endişe ediyorum.

Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Çocukları için Feryat Etti: Bana Bunu Yapan Kızıma Neler Yapmaz
Özellikle 11 yaşındaki kızım Berivan'ın geleceğinden korkuyorum. Bana bunu yapanlar kızıma neler yapmaz. Çocuklarımı çok özledim. Burnumda tütüyorlar. Ben çocuklarımı istiyorum, onlarsız yaşayamam. Kızımın bana sarılıp ağlaması rüyama girdi. Çocuklarımın onlardan alınmasını istiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşanan drama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ailenin yaklaşık 2 yıldır Bakanlığın takibinde olduğu, ailenin sosyal hizmet ve yardım imkanlarıyla desteklendiği belirtilen açıklamada, "Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebi ile yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır.

Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Çocukları için Feryat Etti: Bana Bunu Yapan Kızıma Neler Yapmaz
İstismar mağduru anne D.B.'ye Bakanlığımız uzman meslek personeli ile psiko-sosyal destek verilmiş, genel durumu ekiplerimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaTecavüz
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