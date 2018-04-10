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Kayalıklarda kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kesimindeki Seyrek mevkisinde bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi

Kayalıklarda kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kesimindeki Seyrek mevkisinde bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi

10 Nisan 2018 Salı 20:39
Kayalıklarda kadın cesedi bulundu
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OLAY yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ile  jandarmaekipleri, kayalıklarla deniz arasında bulunan cenazenin çıkarılması için  çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Y.S'ye ait olduğu tespit  edilen cenaze bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi  morguna götürüldü.

Kadının olay yerine gelen yakınlarından bilgi alan jandarma ekipleri,  Çağlar Kampı mevkisinde kendisine ait olduğu belirtilen cipte de inceleme yaptı.

Y.S'den dünden bu yana haber alınamadığı ve arandığı öğrenildi.

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AlınanSeyrekKadın Cesedi
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