Kayalıklarda kadın cesedi bulundu

OLAY yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ile jandarmaekipleri, kayalıklarla deniz arasında bulunan cenazenin çıkarılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Y.S'ye ait olduğu tespit edilen cenaze bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kadının olay yerine gelen yakınlarından bilgi alan jandarma ekipleri, Çağlar Kampı mevkisinde kendisine ait olduğu belirtilen cipte de inceleme yaptı.
Y.S'den dünden bu yana haber alınamadığı ve arandığı öğrenildi.
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