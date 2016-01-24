Kayak Merkezi'nde korkutan yangın

VALİ Şerif Yılmaz, Gediz Murat Dağı’nda bulunan kayak merkezi sosyal tesislerinde gece bacadan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yerde incelemelerde bulundu.

Hava sıcaklığının -15 derecede olduğu bölgeye incelemeye giden Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, meydana gelen hasarı bizzat yerinde inceledi. Gediz Murat Dağı kayak merkezindeki incelemelerini tamamlayan Vali Şerif Yılmaz, konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılması talimatı verdi. Yangın sırasında 1 adet 32 KW gücündeki jeneratör ve 50 adet kayak takımı tamamen kullanılmaz hale geldi. 50 adet kayak takımının maddi değeri ise yaklaşık 60 bin lira olarak biliniyor. Yangın sırasında 4 adet konteynır hiç kullanılamaz hale geldi.