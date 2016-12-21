Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kayahan'ın VİP aracını satın aldı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan Aziz Emre, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan Açar'ın VİP olarak kullandığı aracını satın aldı

Kayahan'ın VİP aracını satın aldı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan Aziz Emre, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan Açar'ın VİP olarak kullandığı aracını satın aldı

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:53
Kayahan'ın VİP aracını satın aldı
banner404
GEÇTİĞİMİZ 3 Nisan 2015 yılında yaşamını yitiren Kayhan Açar'ın çok sevdiği VİP aracı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan hayranı Aziz Emre tarafından satın alındı. Kayahan'nın ölümünden sonra eşi İpek Açar tarafından satılması için bir galeriye bırakmış buna Kayhan'ın kızı ise izin vermemişti. Kayhan'ın bir hayranı olduğunu belirten Aziz Emre, aracın satıldığını duymasının ardından almak için harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi: 
"Kayhan benim çok sevdiğim sanatçılardan biriydi. Onun şarkılarını dinliyor ve onun konserlerine takip ediyordum. Ölümünün ardından rahmetlinin de çok severek kullandığı VİP aracının satıldığını duydum. Bunu almak hemen harekete geçtim ve aldım. Aracı almam kolay olmadı ama aldım. Çok mutluyum. Araçta hiç değişiklik yapmadım her şeyi sanatçının kullandığı gibi duruyor. Hatta küçük kızı Asıl Gönül babasının fotoğrafının arkasına yazdığı bir yazı var, onu dahi saklıyorum. Bir hayranı olarak onun kullandığı aracı aldığım için çok mutluyum."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KayahanTekirdağÇorluAziz Emre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim