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Kavşakta feci trafik kazası: 6 yaralı

2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kavşakta feci trafik kazası: 6 yaralı

2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:17
Kavşakta feci trafik kazası: 6 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gediz ilçe merkezi istikametine gitmekte olan Mirza Dayı yönetimindeki 67 LN 553 plakalı otomobil, Ahmet Özcan idaresindeki 43 HF 629 plakalı otomobille çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan yolcular Adalet Özcan, Yaşar Uludağ, Esma Uludağ ve Şenol Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
Mirza DayıTrafik Kazası
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