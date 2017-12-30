Kavgayı ayırmaya çalışırken kurşunun hedefi oldu

OLAY, Gaziantep’in Sarısalkım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet Ç. ile Hacı P. tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hacı P., Ahmet Ç.'nin belinde bulunan tabancayı almak isterken tabanca ateş aldı.

Kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan Hacı H. isimli vatandaşın karnına isabet etti. Ağır yaralanan Hacı H. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hacı H.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kavga eden Ahmet Ç. ve Hacı P. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.