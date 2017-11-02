Kavgada bıçakla yanağından yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Malik A., Yasir K., Saddam K., Gazi K. ve Hüseyin K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen M.A. yaralandı. Yanağından bıçakla yaralanan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.