Kavgada bıçakla yanağından yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Malik A., Yasir K., Saddam K., Gazi K. ve Hüseyin K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen M.A. yaralandı. Yanağından bıçakla yaralanan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.