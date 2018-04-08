Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
3 beyazdan biri tehlikeli değilmiş! Karatay yine ezber bozdu
3 beyazdan biri tehlikeli değilmiş!...
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona Eriyor!
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona...
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...

Katliam gibi kaza! Genç kızın kullandığı araçta 3 arkadaş can verdi

Balıkesir Ayvalık'ta 18 yaşındaki sürücü otomobille virajı alamayınca elektrik trafosunun olduğu beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Genç kızın kullandığı araçta 3 arkadaş can verdi

Balıkesir Ayvalık'ta 18 yaşındaki sürücü otomobille virajı alamayınca elektrik trafosunun olduğu beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti

08 Nisan 2018 Pazar 09:25
Katliam gibi kaza! Genç kızın kullandığı araçta 3 arkadaş can verdi
banner404

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olan otomobil otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.

VİRAJI ALAMAYINCA ELEKTRİK TRAFOSUNA ÇARPTI
Ayvalık Sarımsaklı'da 18 yaşındaki Gözde Çam yönetimindeki otomobil virajı alamayarak, yol kenarındaki Laka Deresi'nin önünde bulunan UEDAŞ'a ait elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı.

3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada; lüks otomobil adeta hurda yığını haline gelirken, otomobilde bulunan sürücü Gözde Çam'ın yanı sıra otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22) aracın içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.

EKİPLER, ELEKTRİK DİREĞİNİN DÜŞECEĞİNDEN KORKTU
Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 gencin cansız bedenlerini araçtan çıkarmak isterken, kaza nedeniyle büyük hasar gören direğin üzerindeki trafonun her an ekiplerin üzerine düşebilme ihtimali yeni bir faciayı beraberinde getirmesinden endişe edildi.

3 GENCİN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan cesetler olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki ekiplerinin yardımıyla ceset torbalarına konuldu. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda ekibin kaza mahallini güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen 3 gencin yakınları sinir krizleri geçirdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇ VE TRAFO DİREĞİ SÖKÜLDÜ
Bir vinç yardımıyla trafoyu taşıyan ve her an yıkılma tehlikesi olan beton direk yerinden söküldükten sonra enkaz haline gelen araç da sıkıştığı yerden kurtarıldı. 3 gencin cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyvalıkKatliam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözü dönmüş adam, tartıştığı kadını 7 kez bıçaklayarak öldürdü
Gözü dönmüş adam, tartıştığı kadını 7 kez bıçaklayarak öldürdü
Kocasını pompalı tüfekle öldürmüştü, serbest bırakıldı! İşte gerekçesi
Kocasını pompalı tüfekle öldürmüştü, serbest bırakıldı! İşte gerekçesi
Pişkin hırsızlar... Camdan girip kapıdan çıktılar!
Pişkin hırsızlar... Camdan girip kapıdan çıktılar!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim