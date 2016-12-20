Katille ilgili inanılmaz detay 

RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam Çankaya Belediyesi'ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Türkiye Gezginler Derneğinin düzenlediği ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Karlov salona ‘koruma polisi’ kılığında giren bir çevik kuvvet polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan özel harekat ekibinin düzenlediği operasyonla çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan serginin koordinatörü Timur Özkan ise saldırgan ile ilgili şok bir iddiada bulundu.



“CUMA GÜNÜ DE GELMİŞ”

O sırada kendisi de salonda bulunan ve serginin açış konuşmasını yapan Özkan “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuştu.

İddialarının sanat merkezinin bulunduğu binanın güvenlik kameralarına da yanmışı olacağını hatırlatan Öztan “Arkadaşlarımız emniyet güçlerine de bilgi veriyor. Konu ilerleyen günlerde daha net anlaşılır” dedi.



DEHŞET GECESİNİ ANLATTI

Dehşet dolu dakikaları da anlatan Özkan “İlk konuşmayı ben yaptım. Benden sonra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı konuştu. Son olarak ise Büyükelçi kürsüye çıktı. Saldırgan o sırada Büyükelçi’nin arkasına geçti. Biz onun koruma olduğunu sandık. Silah seslerinden sonra ise herkes kendini yere attı. Bir saat binada mahsur kaldık. Hala olayın şoku içerisinde ve çok üzgünüz. Büyükelçinin öldürülmesi zaten acı bir olay. Saldırının ‘Türkiye-Rusya ilişkileri için düzenlediğimiz’ bir sergide gerçekleşmesi de ayrı bir acı” yorumunda bulundu.

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