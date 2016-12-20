Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Katille ilgili inanılmaz detay 

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü Timur Özkan: Saldırgan Cuma günü de sanat merkezine gelmiş. Keşif için mi geldi yoksa saldırı yapacağı serginin tarihini mi karıştırdı bilmiyoruz

Katille ilgili inanılmaz detay 

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü Timur Özkan: Saldırgan Cuma günü de sanat merkezine gelmiş. Keşif için mi geldi yoksa saldırı yapacağı serginin tarihini mi karıştırdı bilmiyoruz

20 Aralık 2016 Salı 11:33
Katille ilgili inanılmaz detay 
banner404
RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam Çankaya Belediyesi'ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Türkiye Gezginler  Derneğinin düzenlediği ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Karlov salona ‘koruma polisi’ kılığında giren bir çevik kuvvet polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan özel harekat ekibinin düzenlediği operasyonla çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan serginin koordinatörü Timur Özkan ise saldırgan ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

CUMA GÜNÜ DE GELMİŞ”
O sırada kendisi de salonda bulunan ve serginin açış konuşmasını yapan Özkan “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuştu.
İddialarının sanat merkezinin bulunduğu binanın güvenlik kameralarına da yanmışı olacağını hatırlatan Öztan “Arkadaşlarımız emniyet güçlerine de bilgi veriyor. Konu ilerleyen günlerde daha net anlaşılır” dedi.

DEHŞET GECESİNİ ANLATTI
Dehşet dolu dakikaları da anlatan Özkan “İlk konuşmayı ben yaptım. Benden sonra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı konuştu. Son olarak ise Büyükelçi kürsüye çıktı. Saldırgan o sırada Büyükelçi’nin arkasına geçti. Biz onun koruma olduğunu sandık. Silah seslerinden sonra ise herkes kendini yere attı. Bir saat binada mahsur kaldık. Hala olayın şoku içerisinde ve çok üzgünüz. Büyükelçinin öldürülmesi zaten acı bir olay. Saldırının ‘Türkiye-Rusya ilişkileri için düzenlediğimiz’ bir sergide gerçekleşmesi de ayrı bir acı”  yorumunda bulundu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.12.2016 11:43
Anahtar Kelimeler:
SanatSaldırıRusyaPolisözel HarekatGözaltıEmniyetCumaçevik KuvvetCemaatçatışmaÇankayaAydınAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim