Katili komşusu çıktı

BAYRAMCA Mahallesi Köseler Sokak’taki adresinde yalnız yaşayan Fatma Kuşlu (72), 2 Ocak tarihinde 2 bileziği ve bir miktar parası için 29 yerinden bıçaklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu izi sürülen şüphelinin, 16 yıllık komşusu ve kiracısı olan D.K’nın oğlu R.K. isimli şahıs olduğu ortaya çıktı. Asker kaçağı olduğu da öğrenilen R.K.’nin olayın hemen ardından Antalya’ya kaçtığı belirlendi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün girişimleri ile Antalya’da yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.