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Katil zanlısı: 'İçimdeki hastalık bana öldür dedi'

Adana'da inşaat bekçisini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kahvehaneye gidip "Birini öldürdüm, polisi arayın" diyerek teslim olan katil zanlısının ifadesinde "İçimdeki hastalık bana 'bugün 4 kişiyi vur' dedi, ben de beni 3 gün önce yoldan geçirmeyen bekçiyi vurdum" dediği öğrenildi

Katil zanlısı: 'İçimdeki hastalık bana öldür dedi'

Adana'da inşaat bekçisini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kahvehaneye gidip "Birini öldürdüm, polisi arayın" diyerek teslim olan katil zanlısının ifadesinde "İçimdeki hastalık bana 'bugün 4 kişiyi vur' dedi, ben de beni 3 gün önce yoldan geçirmeyen bekçiyi vurdum" dediği öğrenildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:32
Katil zanlısı: 'İçimdeki hastalık bana öldür dedi'
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce Kurttepe Mahallesi 83038 Sokak'ta inşaat bekçiliği yapan Sefa Aşık, Yıldırım Gören isimli şahsı inşaatın önünden geçirmedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra yoldan geçenlerin araya girmesiyle ayrıldılar. Dün gece ise 2018'e girildikten sonra tüfeğini alıp bekçinin yanına giden Gören, "Bekçi bekçi, benim 8 koyunum vardı 6'sı çalındı" diye bağırdı. Bekçi Aşık ise hemen dışarı çıkıp koyunlarını görmediğini söyledi. Bunun üzerine Gören, "Sen benim domuz kurşunlarımı ye bakalım" diyerek av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Aşık'ın vurulduğunu gören Gören olay yerinden kaçıp bir kahvehaneye giderek, "Ben bir adamı vurdum polisi arayıp haber verin" dedi. Kahvehanedeki vatandaşlar hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis zanlıyı alıp olay yerine gitti. Aşık'ı kanlar içinde yerde gören polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak gelen ekipler Aşık'ın öldüğünü belirledi.

Aşık'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı Gören'in ifadesinde, "Bekçi ile 3 gün önce tartıştık. Yılbaşı günü ise içimdeki hastalık bana bugün 4 kişiyi vurmamı söyledi. Daha önce de söylüyordu ancak kendime hakim oluyordum. Bu kez kendime hakim olamadım 3 gün önce tartıştığım bekçiyi vurup öldürdüm" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaÇukurovaHastalıkAv Tüfeği
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