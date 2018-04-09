Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Katil robot boykotunu sonlandırma kararı aldılar

Uluslararası bilim adamları grubu, savunma sanayi ile başlattığı proje iş birliğiyle yapay zeka teknolojisinin silah üretiminde kullanılmasına katkı sağlayacağı gerekçesiyle Güney Koreli bilim enstitüsüne karşı başlattığı akademik boykot eylemini sonlandırma kararı aldı

Katil robot boykotunu sonlandırma kararı aldılar

Uluslararası bilim adamları grubu, savunma sanayi ile başlattığı proje iş birliğiyle yapay zeka teknolojisinin silah üretiminde kullanılmasına katkı sağlayacağı gerekçesiyle Güney Koreli bilim enstitüsüne karşı başlattığı akademik boykot eylemini sonlandırma kararı aldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:54
Katil robot boykotunu sonlandırma kararı aldılar
banner404

YAPAY zeka ve robot bilimi alanında çalışan bilim adamlarından oluşan  grup, yayımladıkları açıklamada, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsüne  (KAIST) yönelik aldıkları akademik boykot kararını, enstitü başkanı Profesör  Sung-Çul Şin'in bu konuda verdiği güvencenin ardından kurumla akademik ilişkileri  askıya alma kararından vazgeçtiklerini duyurdu.
Açıklamada, "Yapay zekanın silah üretiminde sorumlu şekilde  kullanılacağına dair açık taahhüdün ardından, boykot kararına imza atan 56 yapay  zeka ve robot bilimi araştırmacısı olarak KAIST araştırmacılarıyla karşılıklı  ziyaretlerimizi ve bilimsel projelerdeki iş birliğimizi sürdürmeye karar verdik."  ifadeleri yer aldı.
 
Araştırmacılar geçen hafta KAIST Başkanı  Profesör Sung-Çul Şin'e  yazdıkları açık mektupta, Güney Kore savunma sanayi şirketi Hanwha Systems ile  birlikte kurduğu ve şubat ayında hizmete başlayan "Ulusal Savunma ve Yapay Zeka  Yakınsaması için Araştırma Merkezinin" anlamlı bir insan kontrolünün olmadığı  otonom silah sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını savunmuştu.
 
"PANDORA'NIN KUTUSU BİR KEZ AÇILDI MI..."
 
Bilim adamları mektupta, "Eğer geliştirilirse, otonom silahlar savaş  alanında üçüncü nesil devrimi başlatmış olacak. Bu silahlar savaşların daha önce  görülmedik bir hızda ve yıkıcılıkta yürütülmesini sağlayacak. Pandora'nın Kutusu  bir kez açıldı mı bir daha kapatılması çok zor olacak." ifadeleriyle uyarıda  bulunmuştu. Bu tür silahların despotların ve teröristlerin eline geçmesi halinde  sivil halka karşı kullanılabileceğine dikkati çeken bilim adamları, yapay zeka  kullanan silah sistemlerinin geliştirilmesinin önlenmesi gerektiğini  vurgulamıştı. KAIST Rektörü Şin ise boykot kararına yanıt olarak yaptığı açıklamada,  "KAIST olarak ölümcül otonom silahlar veya katil robotlar üretme gibi bir  niyetimiz olmadığını belirtmek istiyorum. Akademik bir kurum olarak insan  haklarına ve etik standartlara en yüksek düzeyde bağlıyız. KAIST, insan onuruna  aykırı hiçbir teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmayacaktır." diye  konuşmuştu.
 
KAIST'in Hanwha Systems ile iş birliği, Güney Kore'nin robot bilimi ve  askeri teknoloji alanında dünyada öncü olan iki kurumunu bir araya getiriyor.  Mühendislik alanında köklü bir araştırma kurumu olan enstitü, geliştirdiği  "DRC-HUBO" adlı robotla 2015 yılında ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma  Sanayi Projeleri Ajansının (DARPA) düzenlediği robot yarışmasını kazanmıştı. Öte yandan savunma şirketi Hanwa Systems de hali hazırda geliştirdiği  bazı otonom silah modelleriyle biliniyordu. Şirketin ürettiği SGR-A1 tipi yere  monte sensörlü makineli tüfek Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırın bazı  bölgelerine konuşlandırılmıştı. birleşmiş Milletler, ekim ayında "katil robotlar" olarak adlandırılan,  yapa zeka kullanan silah sistemlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin  görüşüleceği geniş kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
UluslararasıKatil Robot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY, Uçuş Eğitim Merkezine 9 simülatör alacak
THY, Uçuş Eğitim Merkezine 9 simülatör alacak
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Genç dağda kayboldu
Genç dağda kayboldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim