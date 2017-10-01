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Katalonya için Türkiye'den ilk yorum...

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair konular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum için 'Mesele çözülür, inisiyatif almaya hazırız. Hâlâ şanslarının olduğunu düşünüyorum' derken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bugün İran'a gideceğini belirtti

Katalonya için Türkiye'den ilk yorum...

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair konular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum için 'Mesele çözülür, inisiyatif almaya hazırız. Hâlâ şanslarının olduğunu düşünüyorum' derken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bugün İran'a gideceğini belirtti

01 Ekim 2017 Pazar 20:37
Katalonya için Türkiye'den ilk yorum...
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BAŞBAKAN Yıldırım, Katalonya'daki referandum gerginliği için "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
KatalonyaReferandum
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