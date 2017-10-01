Katalonya için Türkiye'den ilk yorum...

BAŞBAKAN Yıldırım, Katalonya'daki referandum gerginliği için "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" dedi.
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