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Kask takmadı canından oldu

Bursa Nilüfer İlçesinden şehir merkezine gelen Kadir Kayalı (29) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafa tası parçalanarak metro istasyonuna uçan Kadir Kayalı olay yerinde hayatını kaybetti

Kask takmadı canından oldu

Bursa Nilüfer İlçesinden şehir merkezine gelen Kadir Kayalı (29) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafa tası parçalanarak metro istasyonuna uçan Kadir Kayalı olay yerinde hayatını kaybetti

08 Ekim 2017 Pazar 09:24
Kask takmadı canından oldu
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OLAY Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 02:00 sıralarında Nilüfer'den şehir merkezine gitmekte olan Kadir Kayalı bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafa tası parçalanan Kayalı, metro istasyonunun merdivenlerine uçarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kullandığı motosiklet ise 40 metre uzaklıkta demir bariyerlere asılı şekilde durabildi. Devriye atan polisler tarafından fark edilen Kayalı için olay yerine ambulans gelirken Kayalının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kadir Kayalı'nın sosyal medya hesabında kuryelik yaptığı öğrenildi. Kayalı'dan geriye motosikleti ve çalıştığı işyerindeki fotoğrafları kaldı. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKadir KayalıKask
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