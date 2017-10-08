Kask takmadı canından oldu

OLAY Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 02:00 sıralarında Nilüfer'den şehir merkezine gitmekte olan Kadir Kayalı bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafa tası parçalanan Kayalı, metro istasyonunun merdivenlerine uçarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kullandığı motosiklet ise 40 metre uzaklıkta demir bariyerlere asılı şekilde durabildi. Devriye atan polisler tarafından fark edilen Kayalı için olay yerine ambulans gelirken Kayalının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadir Kayalı'nın sosyal medya hesabında kuryelik yaptığı öğrenildi. Kayalı'dan geriye motosikleti ve çalıştığı işyerindeki fotoğrafları kaldı. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.