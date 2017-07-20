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Karpuz bekçisini öldüresiye dövüp parasını gasp ettiler

Adana'da karpuz tarlasında bekçilik yapan 77 yaşındaki adam öldüresiye dövülerek parası gasp edildi. Kanlar içinde kalan ve olayın şokunu atlatamayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Karpuz bekçisini öldüresiye dövüp parasını gasp ettiler

Adana'da karpuz tarlasında bekçilik yapan 77 yaşındaki adam öldüresiye dövülerek parası gasp edildi. Kanlar içinde kalan ve olayın şokunu atlatamayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
Karpuz bekçisini öldüresiye dövüp parasını gasp ettiler
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ALINAN bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi, 31090 Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Adana’ya gelip karpuz tarlalarında bekçilik yapan 77 yaşındaki Ali Bulut, 4 bin 500 lira para biriktirip memleketine dönmek için dün akşam şehir merkezine geldi. Küçüksaat civarındaki bir kahvehanede geceyi geçiren yaşlı adamı burada tanıştığı kimliği belirlenemeyen bir kişi Mirzaçelebi Mahallesi’ne götürdü.
Şahıs yaşlı adamdan üzerindeki paraları istedi. Yaşlı adam parayı vermek istemedi. Bunun üzerine şahıs, yaşlı adamı öldüresiye dövüp cebindeki 4 bin 500 lira parayı alıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adam ağzı yüzü kanlar içerisinde yerde oturarak bekledi. Yaşlı adam olayın şokunu atlatamadı. 
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, yaşlı adamı dövüp parasını gasp eden şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:57
Anahtar Kelimeler:
Karpuz BekçisiAdanaSeyhan
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