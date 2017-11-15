Karo taşının altından 3 kilo eroin çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, bir şahsın yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik dedektör köpeği ile evde arama yapan ekipler, çatı katında zemindeki karo taşının altına gizlenmiş halde 3 kilo 81 gram eroin buldu. Olayla ilgili ev sahibinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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