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Karo taşının altından 3 kilo eroin çıktı

Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda, zemindeki karo taşının altına gizlenmiş halde 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi

Karo taşının altından 3 kilo eroin çıktı

Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda, zemindeki karo taşının altına gizlenmiş halde 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:57
Karo taşının altından 3 kilo eroin çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir şahsın yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik dedektör köpeği ile evde arama yapan ekipler, çatı katında zemindeki karo taşının altına gizlenmiş halde 3 kilo 81 gram eroin buldu. Olayla ilgili ev sahibinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MersinKaroEroin
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