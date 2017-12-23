Karısının sevgilisine tecavüz etmişti! Mahkemeden ilk karar çıktı

TANIŞTIĞI kadınla buluşmak için Gazianetep'e gelen F.A.'ya, tanıştığı kadının kocası E.S. ve E.S.'nin iki arkadaşı tarafından kadın kıyafeti giydirilerek tecavüz edildi.

F.A.'nın şikayeti sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan E.S., karısı ve 2 arkadaşı tutuklandı.

TECAVÜZ ETTİLER

Hatay İskenderun'da yaşayan F.A. sosyal medya aracılığıyla tanıştığı E.S. isimli kadınla görüşmek için Gaziantep'e geldi. Burada kadının kocası E.S. ve yanında bulunan arkadaşları Ö.D. ile Ö.K., F.A.'yı kaçırdı. Kadın kıyafeti giydirlen F.A. kaçırıldıktan sonra kadın iç çamaşırları giydirilerek tacavüze uğardı.

Ayrıca saldırgan koca ve arkadaşları tecavüz ettikleri F.A.'nın kadın iç çamaşırıyla fotoğrafını sosyal medyadan payalaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, E.S. isimli kadın, E.S.'nin kocası E.S., kocasının arkadaşları Ö.D. ile Ö.K.'yı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şahıslar sorgularının ardından sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. 4 kişi hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.