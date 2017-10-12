Karısını öldürdükten sonra kendisini öldürdü

DÜZCE'DE karısını öldürdükten sonra binanın üçüncü katından atlayarak ağır yaralanan Irak uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nusrettin Mahallesi 220. Sokak'ta bir apartmanda, Iraklı Ayad Jebur Maadal (44), eşi Zeynep Maadal'ı (39) boğarak öldürdü. Ayad Jebur Maadal daha sonra kendisini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak üçüncü kattan atladı.
Kaldırıma düşerek ağır yaralanan Maadal, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öldürülen Zeynep Maadal'ın cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, ailenin yaklaşık bir ay önce kente geldiği, sığınma taleplerinin olumlu karşılanmasının ardından ev tutarak burada yaşamaya başladığı öğrenildi.
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