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Karısını öldürdükten sonra kendisini öldürdü

Karısını öldürdükten sonra binanın üçüncü katından atlayarak ağır yaralanan Irak uyruklu kişi hastanede öldü

Karısını öldürdükten sonra kendisini öldürdü

Karısını öldürdükten sonra binanın üçüncü katından atlayarak ağır yaralanan Irak uyruklu kişi hastanede öldü

12 Ekim 2017 Perşembe 20:02
Karısını öldürdükten sonra kendisini öldürdü
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DÜZCE'DE karısını öldürdükten sonra binanın üçüncü  katından atlayarak ağır yaralanan Irak uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti. 
 
Alınan bilgiye göre, Nusrettin Mahallesi 220. Sokak'ta bir apartmanda,  Iraklı Ayad Jebur Maadal (44), eşi Zeynep Maadal'ı (39) boğarak öldürdü. Ayad  Jebur Maadal daha sonra kendisini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak üçüncü kattan  atladı.
 
Kaldırıma düşerek ağır yaralanan Maadal, Düzce Atatürk Devlet  Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Öldürülen Zeynep Maadal'ın cesedi ise cumhuriyet savcısının  incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesinin morguna kaldırıldı.
 
Öte yandan, ailenin yaklaşık bir ay önce kente geldiği, sığınma  taleplerinin olumlu karşılanmasının ardından ev tutarak burada yaşamaya başladığı  öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KARISI
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