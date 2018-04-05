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Karısını direksiyon başında öldürdü! İşte istenilen ceza…

Kadıköy'de eşi Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Karısını direksiyon başında öldürdü! İşte istenilen ceza…

Kadıköy'de eşi Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

05 Nisan 2018 Perşembe 11:08
Karısını direksiyon başında öldürdü! İşte istenilen ceza…
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KADIKÖY'DE 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi 38 yaşındaki Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Selva Sağlam Yılmaz’ın Emrah Yılmaz’ın resmi nikahlı eşi olduğu ve aralarında parasal sorunlar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığı anlatıldı. Sorunlar nedeniyle maktülü olay tarihinden önce bıçakladığı ancak maktülün şikayetçi olmadığı belirtilirken, şüphelinin daha sonra maktüle tehdit içeren mesajlar gönderdiği bunun üzerine maktülün Aile Mahkemesi’nden uzaklaştırma kararı aldığı kaydedildi.

 ATEŞ EDEREK ARACA DOĞRU KOŞTU

 İddinamede maktül Selva Sağlam Yılmaz’ın 28 Ekim 2017 tarihinde aracıyla seyir ederken şüphelinin ticari bir taksiden indiği, elinde silahla araca ateş ederek koştuğu sonra maktülün bulunduğu sol ön cama yaklaşarak maktüle ateş etmeye devam ettiği belirtildi. Şüphelinin olay yerinden hızla kaçtığı kaydedilirken, maktülün olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

 “ÖLDÜRMEYİ PLANLADI”

 Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre maktülün vücudunda 4 adet ateşli silah mermi giriş yarasının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, maktülün iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatılılırken şüphelinin maktülü öldürmeyi planladığı vurgulandı.

 ŞÜPHELİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

 Şüpheli Emrah Yılmaz’ın “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KadıköySelva Sağlam Yılmaz
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